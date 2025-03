“Mi spiace avervi deluso”. Il rossonero sui social, saluta il Milan in estate

Il calciatore dopo la brutta prestazione con la Lazio ha rilasciato un messaggio sul proprio profilo Instagram

Una stagione disastrosa, segnata da innumerevoli battute d’arresto. L’ultima, la sconfitta nel posticipo di domenica sera contro la Lazio, si aggiunge alla lunga lista di passi falsi del Milan. Un match rocambolesco, deciso al 98′ dalla rete di Pedro, in un finale al cardiopalma dove entrambe le squadre avrebbero potuto conquistare la vittoria.

Pavlovic, rosso fatale: Milan in 10 e addio Champions più vicino

Il Milan, in campo con una controversa quarta maglia rosso-verde, vede sfumare quasi definitivamente le speranze di qualificazione in Champions League. La partita è stata segnata anche dall’espulsione di Strahinja Pavlovic al 67′ per un fallo grave, un episodio che ha influenzato l’andamento del match. La sua scivolata su Isaksen, lanciato verso la porta, ha comportato l’espulsione diretta. Poco dopo, al 76′, Santiago Gimenez, già ammonito, ha rischiato la stessa sorte per un intervento in ritardo su Rovella, ma è stato graziato dall’arbitro. Anche Theo Hernandez ha evitato il cartellino per un duro intervento su Adam Marusic, con l’arbitro Gianluca Manganiello che ha preferito non intervenire. Nel primo tempo, un colpo al ginocchio destro ha costretto Marusic a lasciare il campo all’intervallo.

Espulsione e mea culpa: Pavlovic chiede scusa, ma la cessione è probabile.

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il giocatore ha espresso il suo rammarico nei confronti dei tifosi, assumendosi la piena responsabilità per l’espulsione. Le sue parole: ‘Mi dispiace di avervi deluso. Vi ringrazio per il sostegno’. Nel corso delle ultime ore del calciomercato, il Milan ha tentato di cedere Pavlovic, ma la trattativa non è andata a buon fine a causa della volontà del giocatore di rimanere. Tuttavia, è probabile che il giocatore venga ceduto nella prossima sessione di mercato estiva.

