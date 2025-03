Il Milan ha già esonerato Conceiçao: il sostituto potrebbe essere italiano

Milan, Conceiçao verso l’addio: il matrimonio fra il portoghese e i rossoneri è durato pochi mesi

Sergio Conceicao è consapevole che le sue probabilità di rimanere alla guida del Milan la prossima stagione sono estremamente ridotte, se non inesistenti. I vertici del club rossonero intendono proseguire con lui fino alla conclusione del campionato. Dopodiché, il rapporto tra il tecnico portoghese e la società milanese si interromperà, sancendo la fine di un’esperienza durata solo sei mesi.

Milan, la Coppa Italia per riscattare una stagione deludente: il derby decisivo

L’eliminazione dalla Champions League e una posizione in classifica che li vede al nono posto, lasciano alla squadra un unico obiettivo: la vittoria della Coppa Italia. La doppia sfida contro l’Inter in semifinale rappresenta l’ultima possibilità per riscattare, almeno in parte, una stagione deludente sotto ogni aspetto. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada confidano in una reazione d’orgoglio della squadra in queste due partite, nella convinzione che il vero Milan sia ben diverso da quello visto nelle recenti, disastrose, settimane.

De Zerbi, un profilo ideale per il Milan: gioco, ambizione e cuore rossonero

Roberto De Zerbi torna ad essere un nome caldo per la panchina del Milan nella prossima stagione. L’allenatore bresciano sta ottenendo ottimi risultati alla guida del Marsiglia, attualmente secondo in Ligue 1, ma potrebbe cercare nuove sfide a fine stagione. L’eventuale chiamata del club rossonero non lo lascerebbe indifferente, anzi susciterebbe il suo interesse. Cresciuto nelle giovanili rossonere da calciatore, il suo nome riscuoterebbe anche il favore dei tifosi. Il Milan apprezza la sua capacità di gestire la pressione e la sua rinomata abilità nel far giocare bene le sue squadre. Il Milan ha bisogno di riaccendere l’entusiasmo, far sognare i propri tifosi e, naturalmente, vincere.

