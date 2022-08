L’ex centrocampista del Milan Franck Kessie può già lasciare il Barcellona a zero. Ecco la clausola sul contratto dell’ivoriano

Il futuro di Franck Kessie potrebbe avere dei risvolti clamorosi in tempi brevi. L’ivoriano è passato ufficialmente dal Milan al Barcellona questa estate, ma il suo futuro in blaugrana è già a rischio.

Secondo quanto riportato da ESPN, nel contratto del centrocampista è presente una clausola che gli consente di liberarsi a parametro zero nel caso in cui il club spagnolo non riuscisse a tesserarlo entro l’esordio in Liga di questo sabato. Il Barcellona cercherà di mediare con gli agenti del giocatore per evitare che ciò accada, ma la situazione non è per nulla serena.

