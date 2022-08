L’ex giocatore rossonero, oggi tecnico, Walter Novellino parla del Milan alla Gazzetta dello Sport, queste le parole.

Ecco le parole di Walter Novellino, ex giocatore rossonero, oggi allenatore, parla del Milan di Pioli alla Gazzetta dello Sport: “Era bello giocare, era bello andare ad allenarsi a Milanello, non vedevi l’ora di scendere in campo. Ecco, questa è l’atmosfera che ricordo del nostro Milan della prima stella. Giocavamo bene, c’erano tanti giovani e dei senatori che aiutavano a crescere. Questo Milan è la squadra che mi è piaciuta di più, il 4-2-3-1 è il mio sistema preferito. E poi ricerca della profondità, gioco sulle fasce…“

Milanello

Continua l’ex calciatore rossonero: “Si parla tanto dell’attacco, ma fra i punti forti vedo il portiere, i due centrali e Calabria che è cresciuto tantissimo. Conquistare la seconda stella? Si può fare, perché mi pare una squadra umile, che pensa agli obiettivi giorno dopo giorno e ha dalla sua parte una società che dà serenità, come il tecnico. Pioli somiglia a Liedholm e sta facendo un lavoro straordinario. E poi c’è Ibrahimovic, e non chiamatelo vecchio. Non ci sono vecchi. Ibra sarà importantissimo.” Conclude così.

