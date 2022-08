L’attaccante della Cremonese, Okereke parla del suo ex compagno di squadra al Bruges, Charles De Ketelaere oggi al Milan.

La punta della Cremonese, Okereke parla alla Gazzetta dello Sport, del suo ex compagno Charles De Ketelaere oggi al Milan: “Sono molto contento per Charles perché è un bravissimo ragazzo e un calciatore già maturo per la sua età. All’inizio al Milan non sarà semplice sia per la lingua sia per lo stile di gioco italiano ma sono sicuro che farà bene. Anche in allenamento Charles ha sempre dimostrato di possedere una grande capacità di trovare gli spazi e fornire assist anche quando nessuno altro vede il passaggio.“

Charles De Ketelaere

L’ex difensore Stefano Lucchini parla così a Sky Sport 24: “Io vedo un Milan sulla carta favorito rispetto alle altre. La continuità del lavoro di Pioli sta pagando. Grande lavoro anche della società che sta facendo acquisti importanti e mirati e quindi vedo un futuro importante per il club rossonero.“

