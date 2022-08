Il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo tra poco, martedì 30 agosto: per i rossoneri è la seconda volta in Serie A

Come riportato da magliarossonera.it, per il Milan la gara oggi contro il Sassuolo sarà la seconda volta in Serie A con i rossoneri scesi in campo il 30 agosto.

Nell’ultima occasione, nella stagione 2009-2010 il Milan di Leonardo pareggiò 0-0 in Toscana contro il Livorno

