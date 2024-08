I rossoneri hanno tratto enorme giovamento dall’ingresso a gara in corso dell’attaccante spagnolo: il regista algerino ha deluso.

Nella prima uscita ufficiale della stagione, il Milan guidato da Paulo Fonseca ha affrontato il Torino di Paolo Vanoli, in una sfida che ha emozionato e al tempo stesso fatto riflettere i tifosi rossoneri.

Il ritorno alla realtà

Dopo le lusinghiere amichevoli estive, il Milan si è trovato a dover affrontare le asperità di un campionato che non perdona, contro un Torino agguerrito e determinato a dimostrare il proprio valore. Le aspettative elevate create dalle vittorie di prestigio oltreoceano si sono scontrate con la realtà di un pareggio che ha lasciato in bocca un sapore a metà tra la delusione per i due punti persi e il sollievo per una sconfitta evitata solo grazie alla grinta.

Un Milan a due velocità

L’incontro si è rivelato un vero banco di prova per la nuova formazione milanista, mostrando un Milan “a due facce”; come evidenzia la Gazzetta dello Sport. Una più convincente quando in campo c’è stato Morata, l’altra meno incisiva nella costruzione del gioco. La presenza dello spagnolo ha offerto alla squadra quel dinamismo e quelle soluzioni tattiche che sembrano mancare quando viene meno il suo contributo. La rosea critica la prestazione di Bennacer e sostiene che l’ex Atletico Madrid dal suo ingresso in poi ha fatto le veci anche del regista, seppur in posizione molto avanzata.

