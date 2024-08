Il Milan finisce sotto di due reti ma Morata apre la rimonta. A San Siro finisce 2-2 col Torino.

La prima giornata della Serie A 2024-2025 si è aperta con un avvincente scontro al “Giuseppe Meazza” di San Siro, dove Milan e Torino hanno dato vita a una partita ricca di emozioni, chiudendola con un pareggio per 2-2. Una sfida che ha visto i rossoneri, guidati da Paulo Fonseca, rincorrere i granata allenati da Paolo Vanoli, dimostrando una volta di più la natura imprevedibile del calcio.

La rimonta rossonera

Il secondo tempo ha offerto spettacolo e tensione, iniziando con il Milan in svantaggio di un gol. Gli sforzi per ribaltare l’esito si sono fatti concreti fin dai primi minuti, con Pulisic che ha cercato subito di impensierire la difesa avversaria, anche se senza successo iniziale. Nonostante diverse occasioni mancate, il Milan non ha rinunciato a lottare, come dimostrato dai cambi decisivi effettuati da Fonseca al 59′, che hanno portato nuova linfa nella squadra.

Decisioni arbitrali e dinamiche di gioco

Il match è stato segnato anche da momenti controversi, come la decisione dell’arbitro Maresca di revocare un calcio di rigore per il Milan, dopo una consultazione al VAR che ha evidenziato un intervento regolare del difensore del Torino. Questo episodio ha mantenuto alta la tensione, culminata poi con il Torino che ha raddoppiato, sembrando mettere in discesa la partita per i granata.

Un finale al cardiopalma

Nonostante lo svantaggio di due reti, i rossoneri non hanno mollato, trovando le energie per una incredibile rimonta negli ultimi minuti di gioco. Al 89′, una rete fortuita ha acceso le speranze del Milan, seguita da un pareggio a tempo quasi scaduto che ha definitivamente fissato il risultato su un equo 2-2. La determinazione del Milan ha permesso di strappare un punto prezioso in una partita che sembrava quasi persa.

