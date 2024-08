Alle 20:45 il fischio d’inizio di Milan-Torino. Paulo Fonseca sorprende tutti con due scelte singolari.

Nel grande teatro del calcio italiano, la Serie A 2024/25 alza il sipario con uno scontro che promette scintille: Milan contro Torino. Questo match d’esordio non è solo una semplice partita di calcio; è un confronto fra strategie, talenti e ambizioni che si stagliano all’orizzonte di una nuova stagione sportiva. I tifosi di entrambe le squadre attendono con ansia il fischio d’inizio, pronti a sostenere i loro eroi in quella che si preannuncia come una battaglia calcistica di alto livello.

Scelte tattiche e formazioni

La vigilia della partita ha rivelato le scelte tattiche degli allenatori, con formazioni che delineano le strategie in campo. Il Milan, guidato da Paulo Fonseca, si presenta con un’attenta disposizione in 4-2-3-1, privilegiando equilibrio e versatilità. Michael Maignan difende la porta rossonera, supportato da una difesa solida composta da Calabria, Tomori, Thiaw e una sorpresa tattica, Alexis Saelemaekers, scelto al posto del più noto Theo Hernandez. In mediana, Bennacer e Loftus-Cheek formano un duo dinamico, mentre l’attacco vede la presenza di Pulisic in posizione centrale, affiancato da Chukwueze e Leao sulle fasce e Jovic come punta di lancia.

Alexis Saelemaekers

Dall’altro lato, il Torino, capitanato da Paolo Vanoli, opta per un audace 3-5-2, mettendo in campo una squadra che punta a un mix di solidità difensiva e propensività offensiva. Milinkovic-Savic è chiamato a difendere i pali granata, con Vojvoda, Coco e Masina a formare la linea difensiva. A centrocampo, Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic e Lazaro si muovono su un’ampia fascia, mentre Zapata e Sanabria sono le punte designate per scardinare la difesa avversaria.

Arbitraggio e assistenza VAR

La direzione della partita è affidata a Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Moro. L’arbitraggio si avvale anche dell’apporto tecnologico con Giua nel ruolo di quarto uomo e il sistema VAR guidato da Doveri, assistito da Di Bello, garantendo così un supporto essenziale per decisioni corrette e trasparenti.

