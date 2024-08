Dopo un vero e proprio tormentone estivo di mercato Youssouf Fofana è riuscito a diventare un giocatore rossonero.

Youssouf Fofana è ufficialmente un giocatore del Milan: ecco le sue parole in conferenza stampa. “Buongiorno. Si devo dire che il desiderio forte del Milan di avermi ha avuto molto peso quando ho dovuto prendere la decisione. Quando la società ti chiama, ti fanno ‘gli occhi dolci’, è ovvio che vuoi andare in quel posto dove ti vogliono molto. Il Milan lo conoscono molto bene anche in Francia, mi hanno presentato il progetto anche per il futuro e combaciavano con le mie idee”.

Le sue caratteristiche

“Ciò che è successo in passato lasciamolo al passato. io non sono qui per sostituire Kessié. Io sono io, Youssouf Fofana, un centrocampista moderno che deve lavorare in ambo le parti del campo”.

L’opera di convincimento di Theo Hernandez e Maignan

“Per quanto mi riguarda hanno inciso nella mia decisione. Non sono venuti loro da me, sono io andato da loro a fare domande su club e città. Poi ci sono dei francesi che giocano per i “nemici” che hanno parlato bene del club”.

Theo Hernandez e Mike Maignan

Il retroscena

“Già l’anno scorso avevano assaporato la possibilità di venire al Milan, poi però decisi di rimanere al Monaco per via del nuovo progetto che mi avevano presentato. Alla fine tutti vincono. Ci sono stati dei dialoghi durante la stagione per il mio rinnovo, poi però ho detto semplicemente che avevo voglia di andare altrove ed iniziare una nuova avventura”.

La carica

“Io non sono qui a promettere nulla. Come ho detto, il progetto mi è piaciuto molto, mi è stato presentato. Voglio vincere. Punto, stop”.

