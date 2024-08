Il difensore francese non è convinto di accettare l’offerta dei bianconeri e potrebbe bloccare tutto.

Pierre Kalulu è al centro di una trattativa che è nata e si è sviluppata in maniera molto veloce: le due società hanno trovato subito un accordo ma il difensore sta nicchiando.

L’indiscrezione

Il giornalista Franco Ordine su Il Giornale sostiene che il difensore, dopo un colloquio telefonico con Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha appreso che non avrebbe avuto un ruolo da titolare nella nuova squadra. Questa rivelazione ha spinto Kalulu a preferire la permanenza al Milan.

L’accordo tra i club e il dilemma del giocatore

Nonostante il consenso apparentemente raggiunto tra Milan e Juventus per il passaggio di Kalulu a Torino, la reticenza del giocatore a vestire la maglia bianconera ha sollevato interrogativi sulla sua effettiva volontà di trasferirsi. Questo aspetto è particolarmente significativo in quanto riflette la complessità delle negoziazioni nel calcio moderno, dove i desideri e le aspirazioni dei singoli atleti incidono profondamente sulle decisioni di mercato.

Risvolti e speculazioni future

L’esclusione di Kalulu dalla convocazione di Fonseca per il debutto in campionato del Milan contro il Torino di stasera aggiunge ulteriori elementi di riflessione. Questo dettaglio potrebbe suggerire una possibile riconsiderazione delle posizioni o, al contrario, una strategia del Milan che mira a tenere alto il valore del giocatore nel mercato. Il futuro di Kalulu rimane dunque un argomento aperto a speculazioni: il francese non è una prima scelta neanche in rossonero e perciò non è detto che possa nelle prossime ore accettare la Juve.

