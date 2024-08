I nerazzurri hanno intenzione di comprare un difensore mancino giovane ma che possa essere anche già pronto per giocare.

L’Inter sta pesando le proprie opzioni per rafforzare la difesa, e tra le scelte considerate c’è Tomas Palacios, un giovane difensore argentino che sta attirando l’attenzione non solo in Italia ma anche oltre i confini.

La situazione

Tomas Palacios, classe 2003, rappresenta una delle promesse più intriganti del calcio argentino. Attualmente legato al Talleres, ma in prestito all’Independiente Rivadavia fino alla fine dell’anno, Palacios ha dimostrato abilità difensive che hanno catturato l’interesse dell’Inter. È mancino e ha un prezzo d’acquisto stimato tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Piero Ausilio

Le sfide della trattativa

Il giocatore ha dato la sua disponibilità a trasferirsi ma, come evidenzia il Corriere dello Sport, la trattativa presenta delle complicazioni. Il prestito in corso all’Independiente Rivadavia e il diritto di acquisto del 50% del suo cartellino per circa 2 milioni di euro complicano il processo: i nerazzurri potrebbero essere costretti a trovare un accordo sia con il Talleres che con l’Independiente Rivadavia. Un incontro tra le due società argentine è previsto come passo successivo nel chiarire la situazione contrattuale e cercare di sbrogliare la matassa: il difensore oggi non giocherà per motivi di mercato.

La strategia dell’Inter e alternative possibili

Mentre l’Inter mantiene alto l’interesse per Palacios, la dirigenza procede con cautela. Gli incontri al vertice tra il tecnico Inzaghi, Marotta, Ausilio e Baccin dimostrano la volontà di non affrettare la decisione. I nerazzurri considerano anche altri talenti emergenti, come Faye, proveniente dal vivaio del Barcellona, per il quale il Rennes ha già offerto 10 milioni di euro.

