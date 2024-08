L’attaccante esterno italiano continua a non trovare squadra e rischia seriamente di non giocare per una stagione intera.

Federico Chiesa, talento della Juventus, si trova in una posizione delicata con la società di Torino.

La situazione

Il giocatore, legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 2025, sembra determiato a non rinnovare l’accordo, lasciando trasparire la possibilità di un trasferimento a costo zero alla scadenza del contratto stesso. Questa prospettiva alimenta non poche preoccupazioni all’interno del club bianconero, che vede minacciato il recupero di un investimento sostanziale fatto negli ultimi anni tra trasferimento e ingaggio del giocatore. Finora ogni tentativo di Giuntoli e soci è andato a vuoto e c’è il forte sospetto che l’esterno ed il suo entourage puntino ad andare via tra un anno a costo zero; c’è chi continua ad accostare il giocatore all’Inter, società che da anni è sempre attiva quando si parla di svincolati.

Federico Chiesa

Mossa forte

La Juventus negli ultimi giorni ha deciso di metterlo fuori rosa non solo per questioni contrattuali: ci ha messo lo zampino anche Thiago Motta che non ritiene di poter contare sulla sua scarsa attitudine difensiva. Le divergenze tattiche e la mancata adesione del giocatore a certi dettami di gioco, soprattutto in fase difensiva, hanno contribuito a marginalizzarlo. A complicare ulteriormente il quadro, la questione contrattuale si presenta come un macigno nel rapporto tra le parti, con il club che, ad appena quindici giorni dalla chiusura del mercato, decide di adottare una linea dura nella speranza di monetizzare, seppur in parte, sull’addio del giocatore.

Gli scenari

Secondo la Gazzetta dello Sport non sembrano esserci spiragli per una riconciliazione tra Federico Chiesa e la Juventus. La risoluzione di questa vicenda appare tutt’altro che semplice e l’esito incerto: una cessione entro fine agosto cambierebbe tutto.

