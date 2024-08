I due attaccanti sembrano sul procinto di restare a Milano per mancanza di offerte convincenti; entrambi però potrebbero giocare molto poco.

L’Inter sta per dare il via al campionato di Serie A anche se alcune questioni di mercato non sono state risolte. Tra le vicende che tengono banco, emergono le incertezze legate a due giocatori: Marko Arnautovic e Joaquín Correa. Nonostante il curriculum e le capacità tecniche di cui dispongono, il loro futuro nerazzurro appare nebuloso, complicato da un precampionato che non ha fatto che aumentare i dubbi sulla loro permanenza nell’elite dell’attacco interista.

Situazione incerta

Mentre giocatori come Lautaro Martinez e Thuram si sono già guadagnati un posto da titolari e la loro posizione appare praticamente indiscutibile e Taremi emerge come prima alternativa, l’austriaco e l’argentino sembrano perdere terreno sempre più.

Marko Arnautovic

Le prestazioni nelle amichevoli

Durante le amichevoli l’Inter ha avuto modo di valutare attentamente molti componenti della squadra. Se alcuni giocatori come Taremi e Bisseck hanno saputo cogliere l’occasione, mostrandosi pronti, i due centravanti non hanno lasciato il segno positivamente. L’argentino, in particolare, non è riuscito a scrollarsi di dosso le ombre di una stagione precedente deludente, con una produzione offensiva pari a zero. D’altro canto, Arnautovic ha visto il suo percorso ostacolato da un infortunio occorso contro il Pisa che ha rallentato la sua preparazione.

Una scelta obbligata

Uno tra Correa e Arnautovic, secondo la Repubblica, rischia seriamente di restare fuori lista dei convocati per le competizioni europee.

