I nerazzurri proveranno a fare un ultimo colpo di mercato in difesa anche se dovranno trattare con due club diversi.

L’Inter si segnala per la sua determinazione nel rinforzare la propria retroguardia con un talento emergente dal panorama calcistico argentino. L’attenzione si è concentrata su Tomas Palacios, difensore 21enne che attualmente milita nell’Independiente Rivadavia.

La richiesta

La necessità di un nuovo difensore è stata chiaramente manifestata da Simone Inzaghi, in vista del prossimo campionato. Durante una conferenza stampa, il tecnico ha aperto le porte a un possibile inserimento per rafforzare la difesa: in realtà, sottolinea la Gazzetta dello Sport, il piacentino avrebbe voluto un profilo esperto come Ricardo Rodriguez o Mario Hermoso ma la società ha fatto capire che da oggi in poi si investirà quasi esclusivamente su profili giovani.

Mario Hermoso

Trattativa complessa

L’obiettivo quindi è diventato Tomas Palacios, difensore argentino paragonato, fatte le dovute proporzioni, ad Alessandro Bastoni per caratteristiche di gioco. Potrebbe essere lui il sostituto di Buchanan, costretto a stare ai box almeno fino ad ottobre. Tuttavia, portare Palacios a Milano non sarà un’impresa semplice. La situazione contrattuale del giocatore vede coinvolti due club, l’Independiente Rivadavia e il Talleres, con quest’ultimo che detiene una porzione dei diritti sul giocatore. L’Inter si trova dunque a dover navigare tra le richieste di entrambe le società per concretizzare l’affare. Il club ha preparato un’offerta da 5 milioni di euro in totale: questa cifra potrebbe bastare per portare l’argentino in nerazzurro.

