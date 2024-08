L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino non fa tanto caso alle difficoltà dovute al mercato in vista del match contro i nerazzurri.

Alberto Gilardino ha presentato in conferenza stampa il match contro l’Inter che stasera aprirà il nuovo campionato; ecco le sue parole. “La mia percezione, in questo momento, intorno ai ragazzi e all’interno del campo, in settimana e nei lavori quotidiani, è una percezione molto, molto positiva per quello che mi sta trasmettendo la squadra. Ci sono voglia di iniziare, consapevolezza, entusiasmo ed è quello che deve portarci ad affrontare al massimo una grande squadra, di caratura internazionale, che l’anno scorso ha vinto meritatamente il campionato”.

Albert Gudmundsson

Su Gudmundsson

“Premesso che Albert nell’ultimo periodo ha fatto un percorso di riabilitazione per il suo problema all’adduttore e non è che fosse lontano dal campo perché si è inventato qualcosa, lo ringrazio per quello che ha fatto vedere al Genoa e per quello che ha dato al Genoa. Anche tutti noi, però, gli abbiamo dato tanto, e quando parlo di tutti noi parlo del popolo genoano, di me, dello staff e, soprattutto, parlo dei ragazzi e della squadra. Perché se giocatori di questo calibro e con queste caratteristiche riescono ad esprimersi come si sono espressi nel Genoa è merito di tutti. Veramente. Albert oggi è il passato, il presente si chiama Genoa e bisogna guardare avanti e mantenere identità e DNA che questa squadra ha sempre avuto da quando sono qua. Come ho sempre detto i singoli fanno la differenza, ma la squadra e il gruppo sono quelli che contano di più”.

