Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan non si sente per nulla appagato dopo lo Scudetto vinto.

DAZN ha intervistato Henrikh Mkhitaryan che ricorda con orgoglio la passata stagione. “Lo Scudetto vinto lo metto tra i primi due titoli vinti, non il primo perché ho vinto anche l’Europa League e la Conference, lo scudetto è uno dei primi due. Sono state grandi emozioni perché veramente è stato il mio primo scudetto in Europa e specialmente con l’Inter: ventesimo scudetto a seconda stella. Che significa una cosa grande per quello sono stato felicissimo e molto orgoglioso di essere parte di questa di questo progetto e di questa famiglia“.

Gli obiettivi

“L’anno scorso abbiamo avuto tante soddisfazioni e anche questo anno non ci fermeremo vogliamo vincere il più possibile, ora vogliamo vincere trofei di nuovo per rendere felice i nostri tifosi e noi stessi perché è molto importante e perché sono i trofei che restano nella lista dei calciatori alla fine della carriera. Per quello gli obiettivi non sono cambiati, faremo il massimo per vincere dei trofei”.

Kristjan Asllani Henrikh Mkhitaryan

Sul futuro

“Sarebbe bello finire la mia carriera all’Inter ma non dipende da me, ma dalla società, da come vedono le cose in futuro. Farò del mio meglio nel provare a rimanere nel calcio e nell’Inter più lungo possibile e vedremo. Andremo passo dopo passo e decideremo se fermarmi o continuare”.

Sulla lotta Scudetto

“Col Genoa sarà difficilissima, a Marassi l’anno scorso non abbiamo vinto. Ci aspetta una gara difficile e saremo pronti per quella partita. Cercheremo di cominciare al meglio il campionato. Hanno cambiato allenatori Milan, Napoli e Juve e sono state rinforzate con diversi acquisti. Penseremo a noi stessi e non agli avversari, al nostro gioco. Faremo tante partite e sarà diverso anche in CL, saranno belle partite e siamo pronte a giocarle tutte”.

