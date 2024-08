Il club rossonero si prepara all’esordio in campionato con 2 decisioni che potrebbero far discutere.

Stasera il Milan torna in campo per la prima partita ufficiale della stagione 2024/25: a San Siro alle 20:45 arriva il Torino. La partita di stasera rappresenta anche il debutto ufficiale di Paulo Fonseca come allenatore della squadra rossonera. Dopo un’estate di intense trattative di mercato, il tecnico portoghese getta le basi per una nuova era, svelando le sue scelte in vista di una stagione all’insegna del rinnovamento.

L’ammissione in conferenza

Il lusitano alla vigilia del match ha posto fine a qualsiasi speculazione relativa all’attività del Milan sul mercato, confermando la chiusura della sessione in entrata con l’acquisto di Fofana. Ora, l’attenzione si sposta verso la necessità di sfoltire la rosa, un passo considerato fondamentale per rendere il progetto tecnico più coerente e funzionale alle esigenze tattiche dell’allenatore.

Yacine Adli

In uscita

Alcuni giocatori, una volta considerati parte importante della squadra, si trovano ora a far i conti con un futuro lontano da Milano. Nomi come Pobega, Kalulu e Adli non figurano tra i convocati per la sfida contro il Torino, un segnale inequivocabile del loro imminente addio al Milan; lo riporta il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano.

Prossimi passi sul mercato

Mentre le trattative per Kalulu vedono coinvolta la Juventus, Adli attira interessi dall’estero e si cerca una sistemazione adeguata per Pobega in Italia. Dall’altra parte, Fodé Ballo-Touré è a un passo dall’addio, destinazione Francia: il terzino è vicino ad un accordo col Saint-Etienne.

