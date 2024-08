L’attaccante esterno americano sta bene ma potrebbe non essere al 100%: Fonseca dovrebbe schierarlo dal primo minuto stasera.

Il Milan stasera scenderà in campo nel proprio stadio contro il Torino: c’è tanta curiosità attorno alla squadra di Fonseca. I tifosi rossoneri hanno vissuto momenti di apprensione quando hanno saputo che Christian Pulisic avrebbe saltato il Trofeo Silvio Berlusconi (giocatosi martedì a San Siro e vinto 3-1 dal Milan) a causa di un infortunio alla caviglia.

Christian Pulisic

Le sue condizioni

L”americano, come riportato da MilanNews, però sta bene ed è completamente a disposizione di Paulo Fonseca: la botta alla caviglia è stata assorbita. Il calciatore è pronto a lasciarsi alle spalle l’infortunio e a vestire nuovamente la maglia rossonera in occasione della prima giornata di campionato contro il Torino.

Gara speciale

L’imminente sfida contro il Torino non è solo il primo impegno ufficiale della stagione per il Milan ma rappresenta anche un momento particolare per l’ex Chelsea. Il suo legame con questa partita trae origine dal ricordo del suo primo goal sul campo di San Siro.

“Nuovo” ruolo

Pulisic, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe giocare trequartista centrale, da numero 10, perché sulla destra ci sarà Chuchwueze; Fonseca in ogni caso non rinuncerà a Loftus-Cheek, l’inglese giocherà più dietro, ovvero al fianco di Bennacer nel duo davanti alla difesa. Mai Pioli l’aveva schierato in quella posizione; vedremo se Fonseca lo utilizzerà lì in pianta stabile.

