Colombo viaggia verso il Lecce, trattativa oramai definita con il Milan. Il bomber della primavera Nasti va in prestito con Lazetic.

Il Milan è attivo per quanto riguarda il mercato soprattutto per quanto riguarda la zona offensiva. Chi arriverà è sicuramente Divock Origi, attaccante che può giocare sia come esterno stile Rafa Leao, e punta centrale come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud. Ma oltre questo mercato, c’è quello dei giovani.

Maglia Milan 2022

Lorenzo Colombo, che dopo i sei gol fatti con la Spal in Serie B, andrà al Lecce, in prestito con diritto di riscatto a giorni le visite mediche. Marko Lazetic andrà in prestito tra Serie A e B ma anche all’estero è apprezzato il quasi diciannovenne. Marco Nasti, punta dell’Under 19, classe 2003 andrà in prestito in Serie B dopo 18 reti in primavera tra tutte le competizioni. Ci pensa anche la Cremonese per il suo nuovo attacco nella massima serie.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG