L’Inter può perdere anche De Vrij in Inghilterra al Manchester United, Sensi andrà al Monza e Pirola sarà ceduto.

Stefano Sensi se accetta passerà in prestito secco dall’Inter al Monza di Galliani che era fuori dalla sede nerazzurra. Richiesto dal Monza di Berlusconi anche Pinamonti, ma qui il costo è sui 20 milioni di euro, cifra ritenuta molto alta per l’ex attaccante dell’Empoli.

Inoltre, l’Inter ha quasi chiuso la cessione a titolo definitivo di Pirola con la Salernitana, anche se lo stesso Monza ci vuole provare fino all’ultimo possibile per averlo.

Stefano Sensi

Inoltre Radu se accetterà passerà alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto e sarà anche il portiere titolare della prossima stagione in Serie A. Difficile la cessione Gagliardini, attenzione anche alla possibile cessione anche di De Vrij in Inghilterra al Manchester United oltre Skriniar al Paris Saint Germain in Francia.

