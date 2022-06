La Juventus valuta l’assalto a Zaniolo e prende i soldi dalle cessioni dei giovani bianconeri a titolo definitivo.

Appare sempre più lontano il rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma che valuterà offerte da 50 milioni di euro per cederlo, la Juventus sempre attenta, vigile e pronta a giocarsi le proprie opzioni per arrivare all’esterno giallorosso. Dalla Bundesliga in Germania è arrivata una proposta, ma l’attaccante esterno destri classe 1999 appare poco attratto dall’estero a oggi in questo momento.

Nicolò Zaniolo

La Juventus è inoltre impegnata per fare il tesoretto: dalle vendite di Rolando Mandragora (duello Fiorentina-Torino con i violi oramai in dirittura d’arrivo). Nicolò Fagioli (richiesto dal Monza e Sassuolo con i primi pronti alla doppia cifra) e Luca Zanimacchia (lotta tra Cremonese e Parma, costo tre milioni di euro). Inoltre, Brunoni andrà via per cinque milioni con lotta tra Palermo e Cagliari e Vrioni che andrà all’estero a titolo definitivo. La società bianconera punta ad incassare una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro.

