Cambiaso può essere il nuovo terzino sinistro bianconero alla Juventus, Ranocchia o Dragusin potrebbero andare al Genoa.

Juventus avanza Cambiaso come terzino sinistro. Scatto con il Genoa con una offerta vicina ai dieci milioni di euro, i bianconeri lo vogliono come nuovo terzino sinistro. Il classe 2000 ha collezionato 28 presenze tra campionato e coppe con una rete e 4 assist. Inoltre, il laterale sinistro può giocare anche a destra tranquillamente. Difficile oramai arrivare a Udogie, ma l’Udinese vuole 20 milioni di euro e non è propensa a cederlo in questo momento ma solo la prossima stagione.

Di contro partirà un terzino sinistro dovrà partire, difficile che Alex Sandro vada via avendo ancora un anno di contratto a pieno ingaggio mentre Luca Pellegrini può andare via. Il giocatore ex Roma, piace in Premier League e può concretamente finire in qualche club inglese. Uno tra Ranocchia o Dragusin potrebbe andare al Genoa in prestito come parziale contropartita.

