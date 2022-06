Gli scaligeri hanno principalmente due obiettivi per il reparto mediano del campo, sarà difficile trattenere Ilic.

Sky Sport fa il punto sul mercato dell’Hellas Verona e soprattutto sul centrocampo: questo infatti sembra il reparto più interessato dalle manovre sia in entrata che in uscita. Al direttore sportivo Marroccu piace parecchio Kevin Strootman che ha giocato l’ultima stagione al Cagliari ma che resta di proprietà del Marsiglia.

L’ex Roma ha vissuto in Sardegna una stagione sfortunata condizionata dai tanti infortuni e culminata con la retrocessione in Serie B. Un’alternativa per i gialloblù potrebbe essere Filippo Bandinelli dell’Empoli che ha giocato molto di più, 35 presenze e 2 goal il suo bottino stagionale. In uscita Ivan Ilic si è messo in luce attirando gli interessi di diverse squadre inglesi, l’Hellas proverà a trattenerlo.

