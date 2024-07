I rossoneri monitorano anche il mercato dei più giovani: in particolare un difensore blucerchiato sembra far parlare molto di sé.

Il Milan è tra le società italiane interessate a Giovanni Leoni, un difensore molto promettente attualmente in forza alla Sampdoria. Il giovanissimo classe 2006, originario di Padova e passato lo scorso gennaio al club blucerchiato, ha attirato su di sé gli interessi di alcuni dei club più prestigiosi della Serie A.

Interessamenti di alto profilo

Il difensore piace soprattutto ad Inter e Napoli, ma ultimamente la gara per assicurarsi le sue prestazioni si è arricchita della presenza di un altro importante protagonista: il Milan. La dirigenza rossonera, in particolare, sembra essere passata dalle valutazioni ai fatti concreti, formulando un’offerta ufficiale alla Sampdoria. Secondo quanto trapelato, il Milan avrebbe proposto circa 3 milioni di euro più il prestito dell’attaccante Lorenzo Colombo; quest’ultimo è rientrato alla base dopo aver giocato in prestito al Lecce e al Monza. Questa offerta però, secondo quanto riportato da fonti vicine al club genovese, non avrebbe particolarmente entusiasmato il club ligure, soprattutto per la contropartita tecnica proposta.

Gli scenari

Nonostante l’offerta del Milan, la Sampdoria sembra aver deciso di prendere tempo per valutare al meglio le opzioni future per Giovanni Leoni. Il club genovese, consapevole dell’interesse di altri top club del campionato italiano, spera che si venga a creare un’asta che faccia crescere il valore del giocatore. Al momento, Inter e Napoli sarebbero quindi ancora in pole position per l’acquisto del giovane difensore, nonostante l’interesse concreto e l’offerta formulata dal Milan.

