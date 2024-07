Il Milan pare abbia messo nel mirino Giménez del Feyenoord dato che ormai Zirkzee sembra sempre più lontano dai rossoneri.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha rivelato che il Milan sta ormai lavorando su altre piste, una in particolare.

Giménez: il nuovo profilo per il Milan

Il Milan ci ha provato, con determinazione e ostinazione a condurre in porto la trattattiva Zirkzee ma, stando alle ultime, l’olandese accetterà la proposta inglese del Manchester United che, a differenza dei rossoneri, onorerà Kia Joorabchian della cifra che chiede alla voce commissioni. Il Club di Via Aldo Rossi corre ai ripari e si guarda intorno, e mette nel mirino Santiago Giménez del Feyenoord. Il classe 2001 messicano costa 50 milioni ma, considerando anche i buoni rapporti con il club olandese, è possibile avere un margine di trattativa.

Santiago Giménez

Le alternative

Il Milan si cautela e ha già una lista di valide alternative, di qualità e dal curriculum importante. Il primo sul taccuino della squadra mercato rossonera è senza dubbio Lukaku, eventualmente acquistabile con la formula e diritto di riscatto. Proseguendo poi troviamo i nomi di Artem Dovbyk del Girona e Tammy Abraham, quest’ultimo molto gradito dall’allenatore rossonero, meno dalla dirigenza che vorrebbe altri profili.

