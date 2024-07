Il Milan e Kia Joorabchian avrebbero interrotto le trattative per Zirkzee in rossonero. Il Manchester United è sempre più vicino.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo, ha rivelato alcuni importanti retroscena in merito alla trattativa Zirkzee-Milan.

Zirkzee: fine delle comunicazioni

Il Milan è sempre più distante da Joshua Zirkzee, l’impressione avuta negli ultimi giorni prende sempre più forma e concretezza. Matteo Moretto, attraverso un post sul proprio canale X, ha rivelato che “la trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee è congelata e ad oggi le parti hanno interrotto le comunicazioni – ha scritto Moretto sul suo account ufficiale del popolare social network ‘X’ -. Il nodo legato alle commissioni blocca l’affare da oltre un mese e il club rossonero non è disposto a cedere alle richieste di Kia Joorabchian“.

Per Zirkzee c’è il Manchester United

L’esperto di mercato ha inoltre aggiunto che “l’attaccante olandese ha sempre dato priorità al Milan ma negli ultimi tempi ha iniziato a considerare l’idea di giocare altrove. Il Manchester United sta dialogando con Kia per valutare se avanzare definitivamente nell’operazione. Il club inglese apre all’investimento economico“.

