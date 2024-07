Il giornalista di AS Mirko Calemme ha detto la sua sugli scenari che possono realizzarsi attorno al terzino francese.

Mirko Calemme ha parlato del futuro di Theo Hernandez in una live su Twitch al canale di MilanNews. “Situazione molto fluida, nel senso: Theo ha chiuso un ciclo di 5 anni al Milan e per la prima volta dopo tanti anni in cui ha sempre detto di stare bene al Milan e non ha mai alimentato rumor di mercato quest’anno lo sta facendo, perché dopo 5 anni un po’ di riflessioni ti vengono”.

Theo Hernandez

Due strade

“Il Milan ha due strade davanti per avere Theo contento in un senso o nell’altro, perché la terza via, che può portare qualche tensione in più, è lasciare tutto come sta, non rinnovare il contratto, trovarsi con un Theo scontento in casa e tra un anno essere costretti a cederlo a cifre non aderenti al valore del calciatore. Le altre due strade sono trattare la sua cessione a cifre importanti, ma non i 100 milioni di cui si è parlato finora. Perché altrimenti i vari PSG e Bayern non si avvicinano. 70-80 potrebbero essere un’idea, almeno per iniziare ad aprirsi a trattare. Oppure offrire a Theo un rinnovo contrattuale che lo leghi di fatto a vita al Milan. Non è un’ipotesi che Theo scarta a priori. Dipende dal progetto che gli prospetta il Milan, di squadra ed individuale. C’è un colloquio da fare con Theo ed i suoi agenti. Mi risulta che dopo l’Europeo ci sarà e avremo le idee più chiare”.

L’articolo Calemme: “Ci sono due vie per risolvere la questione di Theo” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG