I dirigenti rossoneri lavorano su più tavoli per quel che riguarda il mercato in entrata.

Il Milan è alla ricerca del grande centravanti ma non solo: il numero 9 rappresenta la priorità assoluta ma Moncada e soci si muovono anche per terzino destro e centrocampista. Sky Sport fa il punto sullo stato dei lavori.

Il belga

L’interesse del Milan per Romelu Lukaku non è una novità, ma la situazione sembra al momento in stand-by. L’ex Roma ed Inter si sta prendendo del tempo per riflettere sul proprio futuro dopo l’uscita da Euro 2024 maturata ieri. I rossoneri non hanno ancora fatto offerte al Chelsea anche perché si ritiene eccessivo l’ingaggio attualmente percepito dal belga di 7,5 milioni.

Romelu Lukaku

Altre trattative

Iil Milan non si ferma e tiene aperte diverse piste per l’attacco. Tra queste, spicca quella che porta a Dovbyk, per il quale sono stati registrati nuovi contatti in seguito all’uscita dell’Ucraina dall’Europeo. La trattativa per l’attaccante è ancora in una fase preliminare, anche il suo contratto (come quello di Zirkzee del Bologna) prevede una clausola rescissoria di 40 milioni; i rossoneri sperano di riuscire a pagarlo meno. Sull’olandese sembra in vantaggio il Manchester United perché il Milan non intende pagare i 15 milioni i di commissione al procuratore.

Il terzino

Per quanto riguarda Emerson Royal, è previsto un incontro tra mercoledì e giovedì per valutare l’offerta da proporre al Tottenham. Il brasiliano sarebbe valutato intorno ai 20 milioni.

