I contatti tra i dirigenti rossoneri e l’agente dell’olandese si starebbero diradando: sull’attaccante c’è una big inglese.

La trattativa per portare Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e punto di forza della nazionale olandese, al Milan si sta rivelando molto più complessa di quanto ci si aspettava.

Stand-by

Le richieste dell’agente Kia Joorabchian, che aspira a commissioni del valore di 15 milioni di euro, appaiono eccessive per la dirigenza rossonera. Il club aveva pianificato un investimento complessivo di 60 milioni di euro, escluse le commissioni, con un contratto quinquennale a 4 milioni a stagione per Zirkzee. Secondo la Gazzetta dello Sport i contatti tra Furlani, Moncada ed il procuratore del giocatore si fanno sempre meno fitti.

Joshua Zirkzee

La concorrenza

La Juventus emerge come uno dei principali rivali del Milan nella corsa all’olandese anche considerando che il nuovo tecnico bianconero è Thiago Motta che lo ha allenato fino a poche settimane fa. Anche il Napoli cerca un nuovo attaccante ma sembrerebbe orientato ad altri obiettivi. il pericolo principale per il Milan sarebbe il Manchester United, con l’allenatore Erik ten Hag che esprime un forte interesse per Zirkzee. Il club inglese potrebbe pagare (come aveva intenzione di fare il club rossonero) la clausola rescissoria del giocatore, fissata a 40 milioni di euro ma anche le commissioni al procuratore. Zirkzee ha lasciato intendere che qualsiasi decisione sul suo futuro verrà presa dopo il suo impegno con la nazionale all’Europeo.

L’articolo Milan: Zirkzee è sempre più lontano, le ultime proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG