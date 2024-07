Il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha detto la sua su cosa manca ai rossoneri per salire di livello.

Peppe Di Stefano ha parlato del mercato del Milan sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Con Di Marzio qualche giorno fa commentavamo questo: a parte qualche squadra sono tutte ferme, probabilmente anche a causa dell’Arabia Saudita: finché non sbloccano determinate cifre bloccano il mercato della Premier League, e di conseguenza anche quello delle squadre italiane. Coincide poi anche l’Europeo in corso. Tutti i tifosi del Milan si aspettano qualcosa, soprattutto a livello numerico: al momento la situazione soprattutto in attacco, pensando al giorno del raduno, vede veramente poche armi a disposizione. Se sugli altri reparti numericamente sei a posto, in attacco devi fare qualcosa, devi fare un colpo grosso“.

La mediana

“Il reparto ha bisogno di chili, centimetri e muscoli secondo me, ce ne siamo accorti da quando è andato via Kessié. Poi con la cessione di Tonali il Milan ha perso forza, e la forza nel calcio di oggi conta: all’Europeo mi hanno impressionato Xhaka e Rodri, giocatori che non si fermano mai”.

Franck Kessie

Chi resta e chi va

“Non so se sarà una rivoluzione a centrocampo, anche perché non puoi rinnegare quello che hai fatto: i Reijnders restano, i Musah restano, magari uno tra Adli e Bennacer può salutare ma bisogna vedere che offerte arriveranno. Adli tutto sommato l’anno scorso per quello che è stato il prezzo del cartellino pagato anni fa è stato molto utile”.

Cosa manca

“Ma bisogna fare uno step: tante partite si vincono a centrocampo. Il Milan non ha bisogno di tanto a centrocampo, perché secondo me Reijnders farà meglio del primo anno: è un giocatore di prima fascia e si è visto anche all’Europeo, ha dei colpi da grande giocatore. Adesso serve un innesto, non so se sarà Fofana o meno, che dia equilibrio alla squadra”.

