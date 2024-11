Christian Pulisic, al solito tra i migliori in campo ed in gol nella comunque sofferta trasferta contro lo Slovan, fa preoccupare i tifosi dopo l’uscita dal terreno di gioco al centesimo della ripresa.

Il Milan ha ottenuto una vittoria in trasferta che, nonostante i vitali tre punti, ha evidenziato alcuni aspetti su cui lavorare in vista delle prossime sfide.

La partita contro lo Slovan Bratislava, conclusasi sul 3-2 a favore dei rossoneri, ha avuto momenti di brillantezza ma anche di difficoltà, come evidenziato dalla necessità di miglioramento sottolineata dai giocatori e dalla situazione fisica di Christian Pulisic, uscito dal campo a metà della ripresa.

Un Milan ad intermittenza

La squadra di Paulo Fonseca ha affrontato un impegno non privo di insidie in terra slovacca, portando a casa tre punti importanti che tuttavia non hanno oscurato la consapevolezza della necessità di un deciso miglioramento. Christian Pulisic, uno dei protagonisti dell’incontro nonostante l’uscita anticipata, ha espresso soddisfazione per il risultato ma anche la necessità di prestazioni future più convincenti. “La cosa importante è che abbiamo vinto, ma è chiaro che vogliamo giocare un po’ meglio”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di essere più determinati e concentrati.

La situazione fisica di Pulisic

L’uscita di Pulisic dal campo ha suscitato preoccupazione, data l’importanza cruciale dell’atleta nell’undici rossonero. Tuttavia, lo stesso giocatore ha rassicurato sull’accaduto, precisando che la sostituzione è stata un atto di precauzione in seguito ad un malore: “Sto bene, sono uscito per precauzione.” L’americano è tornato una settimana fa dall’impegnativa trasferta transoceanica con la sua nazionale ed è subito stato preservato da Fonseca per buona parte del match contro la Juventus prima di decidere di schierarlo titolare ieri sera in terra slovacca.

Christian Pulisic

Il suo ruolo e le ambizioni del Milan

Interessanti sono state anche le dichiarazioni di Pulisic riguardo al ruolo che gli è stato assegnato dall’allenatore Paulo Fonseca. “Si, mi piace, penso che per me sia buono”, ha affermato, evidenziando la sua versatilità e il desiderio di contribuire attivamente al gioco della squadra magari partendo da una posizione più centrale dietro l’unica punta. Questa apertura e disponibilità sono qualità preziose per il Milan, che mira a consolidare la propria identità di gioco e a raggiungere traguardi importanti, sia in Italia che in Europa.

Leggi l’articolo completo Milan, come sta Pulisic? L’americano è uscito dal campo a metá secondo tempo, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG