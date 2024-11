Il serbo ha subito un’operazione chirurgica ieri mattina a Belgrado per risolvere il problema di pubalgia che lo affligge da tempo. Con il mercato di gennaio alle porte il Milan ora si guarda attorno.

Nel mondo frenetico del calcio professionistico, ogni movimento è seguito dai riflettori, specie quando riguarda giocatori di club rinomati e operazioni di mercato fondamentali per il futuro delle squadre.

La situazione attorno a Luka Jovic, attaccante del Milan, non fa eccezione. La notizia della sua operazione chirurgica di ieri affiancate ad indiscrezioni di mercato riguardanti il suo futuro, stuzzicano l’interesse sia dei tifosi che degli addetti ai lavori, delineando possibili scenari di sviluppo per la rosa rossonera.

Intervento e futuro

Luka Jovic, dopo essersi trasferito al Milan dalla Fiorentina nell’estate 2023 senza alcun costo di trasferimento, ha ieri mattina subito un intervento chirurgico di rinforzo al canale inguinale sinistro nella sua città natale, Belgrado. L’operazione, resasi necessaria dai suoi continui problemi di pubalgia, è stata un successo ma il recupero costringerà l’attaccante a rimanere fuori dal campo per circa quattro settimane, con un ritorno previsto a fine dicembre. Questo timing si colloca proprio alle soglie della sessione invernale di mercato, periodo cruciale per il club sia per riforzarsi che per ridisegnare la rosa attuale.

Cessione?

Nonostante Jovic abbia contribuito con 9 gol in 30 partite nella scorsa stagione, le sue prestazioni in questa annata, limitate a 3 presenze in Serie A senza alcun acuto dovuto anche alla sua situazione fisica, sembrano non aver convinto appieno la dirigenza e lo staff tecnico, relegandolo dietro ad altre opzioni offensive come Álvaro Morata, Tammy Abraham e il giovanissiml Francesco Camarda. Diversi club hanno mostrato interesse per Luka Jovic tra cui il Torino, squadre della Turchia come Galatasaray e Göztepe, e rappresentanti della lega Araba, Qatariota e della MLS. Il Milan pare incline a facilitare la sua partenza, anche a costo zero, per alleggerire il bilancio dall’ingente stipendio del calciatore.

Joshua Zirkzee

Possibili sostituti

In vista della possibile partenza di Jovic, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tra i nomi circolati, quello di Joshua Zirkzee, attualmente in forze al Manchester United, emerge come un sogno quasi impossibile. Benché il suo stipendio rappresenti un ostacolo, il prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una formula vantaggiosa per entrambe le parti. Il Milan deve però fare i conti con la concorrenza della Juventus. Altre voci suggeriscono un interesse verso Dominic Calvert-Lewin, in scadenza nel 2025 con l’Everton ed un ritorno di fiamma per il nigeriano Gift Orban, 22enne ora all’economicamente disastrato Lione, seguito dai rossoneri già ai tempi del Gent.

