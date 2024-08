I dirigenti rossoneri hanno quasi completato il mercato ma potrebbero sfruttare qualche occasione che si può creare negli ultimi giorni.

Nelle ultime ore, il calciomercato del Milan si anima di nuove voci e speculazioni, tenendo i tifosi e gli osservatori in attesa di possibili mosse strategiche che potrebbero rafforzare la squadra. Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i reparti del centrocampo e dell’attacco, dove si prevedono novità e possibili sorprese.

La mediana

Il Milan sta valutando attentamente la propria formazione, soprattutto nel settore centrale del campo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, vi è la possibilità che la squadra si separi da due o tre giocatori appartenenti a questo delicato reparto. Tra i nomi che circolano, Yacine Adli sembra essere al centro di trattative per trovare la destinazione più adatta, mentre Ismaël Bennacer ha mostrato apertura verso una possibile cessione. L’arrivo di Manu Koné, pronto a sostituirlo, potrebbe imprimere nuova energia al centrocampo dei rossoneri.

Tammy Abraham

Il reparto offensivo

Nonostante il focus principale sembri essere sul centrocampo, il Milan non chiude le porte a eventuali sorprese per quanto riguarda l’attacco; l’infortunio di Morata e il rendimento deludente e a sprazzi di Okafor e Jovic sta facendo riflettere la dirigenza. L’eventuale arrivo di un nuovo attaccante resta una carta sul tavolo della dirigenza, anche se legata a specifiche condizioni. Tammy Abraham, attualmente in uscita dalla Roma, è un’ipotesi sempre viva. Tuttavia, la trattativa potrebbe concretizzarsi solo se venissero soddisfatte due condizioni fondamentali: una situazione di mercato particolarmente vantaggiosa e la partenza di un attaccante, forse Luka Jovic.

