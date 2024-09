Paolo Condò ha espresso le proprie considerazioni in merito al futuro di Fonseca, evidenziando il vero problema della squadra.

In un momento critico per il Milan, la squadra affronta una fase di incertezza e difficoltà evidente. La prestazione non all’altezza delle aspettative si riflette principalmente in una difesa che sembra non tenere il passo con le esigenze del campionato, come osservato dal giornalista Paolo Condò. Queste riflessioni aprono una finestra sulle problematiche attuali dei rossoneri, offrendo spunti su possibili vie di uscita e sul futuro immediato che attende la squadra e il suo allenatore, Paulo Fonseca.

La questione difensiva

Il Milan, sotto la guida di Fonseca, sta trovando notevoli difficoltà a consolidare un reparto difensivo efficace. Paolo Condò, analizzando le prestazioni recenti della squadra, ha messo in luce come, nonostante un miglioramento nel pressing a centrocampo, la difesa continui ad essere il tallone d’Achille dei rossoneri. In particolare, l’attenzione è stata focalizzata sulle transizioni veloci degli avversari che troppo spesso hanno trovato la rete, evidenziando come i rossoneri subiscano in media due gol a partita, un dato significativamente peggiore rispetto alla stagione precedente.

Paulo Fonseca

Problemi individuali e di reparto

L’analisi di Condò non risparmia critiche nemmeno ai singoli, con Emerson Royal che non sembra offrire prestazioni migliori rispetto a Calabria. Anche il duo centrale di difesa non riesce a marcare adeguatamente gli attaccanti avversari, evidenziando una lacuna nella capacità di leggere e intercettare le traiettorie offensive nemiche. Questo scenario suggerisce che, sebbene ci sia stata una risposta caratteriale alla problematica, con evidenti cambiamenti di postura in campo, le difficoltà tecniche e tattiche rimangono aperte.

Il bivio di Fonseca

La situazione attuale del Milan pone Paulo Fonseca di fronte a un bivio critico. Gli impegni prossimi contro Venezia, Liverpool e il derby rappresenteranno una vera e propria prova del fuoco. La comunità calcistica si divide tra chi sostiene la necessità di dare fiducia all’allenatore in un momento così delicato e chi osserva con preoccupazione i segnali di un malessere più profondo all’interno della squadra.

Possibili redenzioni

Non tutto è perduto per i rossoneri, che possono contare su giocatori di grande qualità tecnica come Theo e Leao. Il loro contributo è stato fondamentale nel raggiungere il pareggio in una delle ultime partite, dimostrando che il Milan ha il talento necessario per superare questo momento difficile. La sfida sarà quella di amalgamare queste individualità in un sistema di gioco coeso e vincente.

