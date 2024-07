La Repubblica lancia una clamorosa indiscrezione in merito al futuro di Musah che, dopo solo un anno, potrebbe salutare per andare al Napoli.

Il Milan nel prossimo mercato avrà l’obiettivo di proseguire quanto iniziato lo scorso anno, provando ad aggiungere qualità in tutti i reparti così da migliorare il tasso tecnico generale della rosa. Uno dei giocatori su cui si è poggiata la rivoluzione avviata nello scorso mercato è Yunus Musah, centrocampista statunitense di 21 anni acquistato per 20 milioni. Proprio su di lui si sarebbero accese le attenzioni di un grande club di Serie A – scrive La Repubblica – pronto a far di tutto per strapparlo al Milan.

Musah al Napoli

Antonio Conte è un allenatore pragmatico e decisamente molto pratico. Ama un calcio fisico, di possenza e dinamismo. Un giocatore duttile come Musah non è un caso infatti che possa attrarre le fantasie del neo tecnico azzurro, intendo a cercare sul mercato profili per innalzare il tasso tecnico e tattico del proprio centrocampo. La Repubblica evidenzia il profilo dell’americano sarebbe sulla scrivana di Aurelio De Laurentiis, su esplicita richiesta di Antonio Conte. Al momento però, aggiunge il quotidiano generalista, non ci sarebbero segnali di cessione dal Milan.

Paulo Fonseca

Il no di Fonseca

Il possibile interessamento del Napoli per Musah non è certamente una buona notizia per Fonseca che – scrive La Repubblica – conta di affidarsi in stagione al giovane americano. Motivo questo che dovrebbe allontanare ogni possibile incrocio di mercato tra Milan e Napoli, ritenendo incedibile il centrocampista arrivato solo un anno fa dal Valencia. Nello scacchiere tattico di Fonseca infatti Musah può ricoprire un ruolo fondamentale di raccordo tra difesa e attacco, offrendo la sua mole atletica statuaria.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG