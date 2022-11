Convocati Francia per il Mondiale: la decisione del Ct Deschamps su Giroud e Maignan. Ecco le scelte ufficiali

La Francia ha reso nota la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. Tra i 25 giocatori scelti dal Ct Deschamps ci sono anche Theo Hernandez e Giroud. Out invece il portiere rossonero Mike Maignan.

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2⃣5⃣ Bleus retenus pour

𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France (@equipedefrance) November 9, 2022

The post Milan, convocati Francia al Mondiale: c’è Theo, le decisioni su Maignan e Giroud appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG