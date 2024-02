Stefano Pioli parla così dopo Rennes-Milan di Europa League, il rivale dell’Inter in campionato si è soffermato su questo di specifico

Stefano Pioli perde ma conquista lo stesso il passaggio del turno in Europa League. Dopo Rennes-Milan il rossonero però, si è soffermato sul dispendio di energie che inevitabilmente una gara come questa richiede. Ecco le sue parole anche in previsione del campionato dove i meneghini inseguono l’Inter, le dichiarazioni a Milan Tv.

PIOLI – «Giocare in Europa League sappiamo tutti cosa significa, recupereremo le energie e faremo la miglior prestazione possibile con l’Atalanta».

