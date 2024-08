Alessandro Costacurta, ai microfoni di Tuttosport, indica la propria candidata numero allo scudetto e paragona Fonseca a Pioli.

La Serie A 2024-2025 è ormai alle porte, ancora pochi giorni prima che inizi il primo weekend di gare. Il calciomercato impazza e lo farà per almeno due settimane ancora ma il campo richiama tutti all’ordine, a passare dalla teoria ai fatti. Alessandro Costacurta, ai microfoni di Tuttosport, ha indicato la propria candidata numero uno allo scudetto. Ha inoltre paragonato Fonseca a Pioli.

Rivince l’Inter

Costacurta, dovendo indicare una candidata al prossimo scudetto, ha pochi dubbu. Ha affermato che“di certo non credo che l’Inter possa ripetere il cammino dell’anno scorso. Ma ora non è che sia diventata una regola il fatto che chi ha lo Scudetto sul petto l’anno dopo faccia male. Tra l’altro Milan e Napoli non partivano come favorite dopo aver vinto il campionato. Il Milan perché l’anno prima lo Scudetto l’aveva perso l’Inter, mentre il Napoli aveva perso Luciano Spalletti che era stato un po’ l’artefice di quel miracolo. Io piuttosto credo che l’Inter sia la più forte da tre-quattro anni e dovrebbe sorprenderci non che abbia vinto l’ultimo Scudetto, ma che ne abbia persi un paio”.

Paulo Fonseca

Fonseca mi ricorda Pioli

Costacurta commenta anche il neo tecnico rossonero, arrivano al Milan certamente non nell’entusiasmo della folla. L’ex difensore del Milan sottolinea che “Fonseca non può permettersi di partire male per qualche dubbio che aleggia ancora sulla sua scelta. Lo vedo molto simile a Stefano Pioli per modo di porsi e metodologie, giusto dargli un anno di tempo. Le somme vanno tirate alla fine della prossima stagione”.

