Contro la Cremonese proseguono le iniziative per celebrare il 20° anniversario dalla nascita di Fondazione Milan

Proseguono le iniziative per celebrare il 20° anniversario dalla nascita di Fondazione Milan. Per la prima volta nella sua storia, infatti, la non profit rossonera sarà “Match Charity Partner” di una partita del Milan, quella di Serie A TIM che la squadra di Pioli disputerà contro la Cremonese questo mercoledì, 3 maggio, alle ore 21.00.

Per l’occasione, Fondazione Milan sarà presente sui LED a bordocampo e avrà l’onore di presentare sia l’annuncio della formazione titolare che le due frazioni di gioco, ma soprattutto di coinvolgere tutto il pubblico presente allo stadio prima del fischio d’inizio con il racconto delle tantissime iniziative realizzate nel corso degli ultimi 20 anni e con l’invito a costruirne assieme tante altre ancora.

Proprio in quest’ottica, la partita sarà infatti l’occasione per promuovere la raccolta fondi con la nuova campagna 5×1000, attraverso cui anche Fondazione Milan invita i propri tifosi, e non solo, a scendere in campo al suo fianco inserendo il codice fiscale 97340600150nella propria dichiarazione dei redditi e supportando così i suoi progetti sociali.

L’iniziativa sarà inoltre arricchita dalla presenza sugli spalti di alcuni gruppi di ragazze e ragazzi parte dei progetti Sport for All e Sport for Change, attraverso cui Fondazione Milan promuove l’inclusione sociale dei giovani con disabilità o che hanno meno opportunità dei propri coetanei. In mattinata, invece, una delegazione di studenti sarà in visita proprio allo stadio San Siro per un confronto formativo assieme ad alcuni professionisti del Club.

Dal 2003 a oggi, Fondazione Milan ha offerto supporto educativo e sociale alle sue comunità di riferimento, rispondendo ai loro molteplici bisogni tanto nelle emergenze quanto nella vita di tutti i giorni. In questo lasso di tempo, ha realizzato oltre 230 progetti al fianco di 170 organizzazioni in 23 Paesi di tutto il Mondo, coinvolgendo circa 5.000 giovani ogni anno e raccogliendo oltre 12 milioni di euro per le sue attività benefiche.

Attraverso lo sport, che possiede la grande capacità di educare, aggregare e ispirare, Fondazione Milan intende continuare a schierarsi a fianco di tutti i bambini e ragazzi ostacolati da urgenti questioni sociali, come la povertà, la violenza, la discriminazione. Intende investire sulle loro potenzialità, esaltare le loro capacità e sostenere i loro sogni, perché tutti i giovani abbiano l’opportunità di sviluppare il proprio talento.

The post Milan Cremonese: Fondazione Milan protagonista del match appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG