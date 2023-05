Stasera il Milan affronterà la Cremonese in campionato. In vista del match c’è un dato che fa ben sperare i rossoneri

Sette partite casalinghe, sette vittorie in Serie A per il Milan contro la Cremonese: un dato che è secondo, solo a quello dei precedenti in campionato contro l’Avellino (8/8). Otto, come le sfide consecutive vinte in casa dal Milan contro squadre neopromosse nella massima serie, tra cui l’ultima sfida a San Siro in ordine di tempo

