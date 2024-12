Dopo gli articoli delle scorse settimane, sempre da quella zona della Spagna, si insiste sul possibile trasferimento della stella del Milan. Questa volta tocca a “El Nacional”.

Nel mondo frenetico del calcio, dove il calciomercato diventa sempre più un teatro di strategie elaborate e trattative segrete, emergono piani audaci dei grandi club per rafforzare le proprie squadre.

In questo contesto, dalla Catalogna si continua ad insistere su di un possibile colpo che potrebbe rivoluzionare il futuro di due squadre tra le top d’Europa; addirittura anticipando i tempi a gennaio.

La strategia del Barcellona

Il Barcellona, storica potenza del calcio mondiale, è alla ricerca di un rinforzo di spicco per il suo attacco e sembra aver puntato gli occhi su uno dei talenti più brillanti della Serie A, rossonero e che sta vivendo un gran momento di forma. La dirigenza del club catalano, guidata dal presidente Joan Laporta, avrebbe messo il giocatore in cima alla lista dei desideri per il mercato di gennaio, cercando di anticipare ogni concorrenza.

Insistenza nei rumors

Nonostante l’evidente interesse, l’operazione per portare Rafa Leao al Camp Nou si preannuncia tutt’altro che semplice. Uno degli ostacoli principali riguarda la valutazione economica del giocatore; il Barcellona, infatti, non sembra disposto a investire l’intera somma della clausola rescissoria di 175 milioni di euro prevista nel contratto di Leao con il Milan. Inoltre, sorge il dubbio che il club milanese sia effettivamente intenzionato a cedere il suo prezioso numero 10 nonostante quest’ulteriore indiscrezione lanciata dal quotidiano catalano El Nacional.

Christian Pulisic e Rafael Leao

Le Condizioni del Barcellona

Per cercare di aggirare il problema finanziario, il Barcellona avrebbe formulato una proposta che include addirittura il prestito con obbligo di riscatto del giocatore, accompagnato da un esborso in contanti minimo. A questo, la squadra catalana è pronta ad aggiungere delle contropartite tecniche, quali il difensore Eric García e l’attaccante esterno Ferrán Torres, nell’ottica di rendere l’operazione più appetibile per il Milan. Tuttavia, questa strategia sembra incontrare dei dubbi significativi sulla sua fattibilità.

