Il Milan sin rinforzerà con almeno un acquisto in ogni reparto: Fofana e Royal i primi due nomi. Inizia la rivoluzione rossonera.

Il Milan è pronto a un nuovo inizio. Cardinale lo aveva annunciato, mesi fa ormai. La volontà è stata chiara: il secondo posto non basta, bisogna essere primi. Dalle parole ai fatti, prima nominando Ibrahimovic suo braccio destro e sua voce in società, ora tocca al mercato. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha svelato infatti come si articolerà la rivoluzione a firma Cardinale Ibrahimovic. Quest’ultima prevede infatti notevoli cambiamenti, almeno uno per reparto.

Gerry Cardinale

Fofana e Royal per iniziare

La rosea annuncia i piani societari del Milan, tesi a rinforzare la rosa in ogni suo centimetro perimetrale. La volontà infatti è quella di alzare il tasso tecnico in ogni reparto, come almeno un acquisto. Per la difesa il primo nome è quello di Emerson Royal. Il terzino di fascia destra del Tottenham è valutato dagli Spurs una cifra decisamente importante, intorno ai 30 milioni di euro. Occorrerà trattare visto che il Milan – aggiunge La Gazzetta dello Sport – non ha accantonato l’obiettivo di accaparrarsi un difensore centrale importante, Alessandro Buongiorno su tutti. Per quanto riguarda invece la corsia di sinistra occorrerà capire l’evoluzione della situazione Theo, l’interesse del Bayern Monaco per il francese potrebbe inevitabilmente cambiare i piani rossoneri sul mercato. Per la mediana invece il primo è quello di Youssouf Fofana, 25 anni e leader del Monaco. La richiesta del club francese è di circa 25 milioni. Sul suo profilo sarebbe in corso attente valutazione del Club di Via Aldo Rossi.

Capitolo allenatore

La rosea ricorda inoltre che la rivoluzione del Milan sarà a 360° e, come ormai noto, riguarderà anche la guida tecnica della squadra. Stefano Pioli è atteso dagli ultimi due impegni in campionato e poi saluterà, dopo aver conquistato sulla panchina rossonera uno scudetto e una semifinale di Champions League. Ancora quindi due settimane per scoprire chi prenderà il suo posto, tra il possibile arrivo di Conceicao e la suggestione Conte.

