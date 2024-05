Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul prossimo allenatore del Milan e sul futuro di Theo Hernandez a Maignan.

Il futuro del Milan si scrive nelle prossime ore, più verosimilmente nelle prossime settimane. Il secondo posto è ormai archiviato e occorre iniziare a programmare con perizia e oculatezza il prossimo futuro. Il Club rossonero si trova dinanzi ad un bivio decisamente importante, deve infatti non solo decidere la nuova guida tecnica ma, al contempo, affrontare alcune spinose questioni di mercato per alcuni dei suoi giocatori più rappresentativi. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan, passando dalla scelta dell’allenatore fino ad arrivare al futuro dei big rossoneri, su tutti Theo e Maignan.

Theo Hernandez

Capitolo panchina

Continua in casa Milan la ricerca del prossimo allenatore. Il casting sembra aver ormai scremato molti profili, ad oggi infatti Gianluca Di Marzio restringe il campo a tre opzioni. Al posto resta Conceicao, l’allenatore del Porto. Sul lusitano il giornalista afferma che “c’è una convivenza forzata con André Villas-Boas, perché lui non lo ha votato per essere il nuovo Presidente. Vuole andare al Milan, il suo procuratore Jorge Mendes sta spingendo affinché sia lui il prescelto”. Non mancano però le alternative, Di Marzio infatti sottolinea che “il Milan piace molto anche Paulo Fonseca e ha insistito per presentargli un progetto ma lui è stato chiamato prima dal Marsiglia che gli offre un triennale e gli dà carta bianca”. Su Conte, infine, sostiene che “scopriremo nelle prossime settimane se realmente c’è qualcosa di concreto“.

Chi resta tra Leao, Theo e Maignan?

Altro capitolo decisamente importante è quello relativo al mercato dei giocatori. Nonostante la stagione si stata avvertita in modo negativo dai tifosi, molti grandi club europei guardano in casa Milan sperando di riuscire a strappargli alcuni suo pezzi pregiati. Tra tutti ovviamente il riferimento è a Leao, Theo e Maignan. Sul portoghese Di Marzio afferma: “Penso proprio che Rafael Leão resti”. Su Theo e Maignan esistono molti più punti interrogativi, anche per via di un contratto che, a differenza di quello di Leao, scadrà nel 2026. In assenza di un accordo rinnovo infatti, non è da escludere la loro cessione. Il giornalista di Sky ha infatti sottolineato che “sui due francese del Milan – Theo e Maignan – c’è il punto interrogativo del rinnovo del contratto. Servirà trovare un’intesa”.

