Il Milan accelera sul mercato, desideroso di accaparrarsi quanto prima i giocatori che ritiene più adatti e consoni al salto di qualità nella prossima stagione. Uno dei reparti in cui ci saranno importanti manovre di rafforzamento è senza dubbio l’attacco. L’addio di Giroud obbliga la società a muoversi con decisione, risolutezza ed efficacia per portare all’ombra della Madonnina un grande numero 9. Nelle ultime ore si è vociferato di un forte interesse del Milan per Benjamin Sesko del Lipsia. L’attaccante sloveno, seguito a lungo dalla squadra mercato rossonera, potrebbe essere infatti l’uomo giusto ma, secondo quanto riferito da Nicoloò Schira sarà tutt’altro che semplice.

Zlatan Ibrahimovic

La concorrenza per Sesko

Benjamin Sesko si sta imponendo nel panorama calcistico come uno dei migliori numero 9 emergenti. Lo sloveno infatti è stato protagonista di una stagione importante con il Lipsia, mettendo a segno 17 gol e fornito 2 assist in 41 partite giocate in stagione. Ha una media realizzativa decisamente importante, un gol ogni 116′ di gioco. Numeri che incendiano il mercato e solleticano l’interesse di molte grandi squadre. Oltre al Milan infatti, che segue il ragazzo da tempo, Nicolò Schira riferisce che anche Chelsea e PSG si sarebbero mostrate interessante al giovane attaccante sloveno. Sullo sfondo si registra inoltre il gradimento del Manchester United per l’attaccante del Lipsia.

Nodo clausola

Benjamin Sesko è legato al Lipsia con un contratto con scadenza 2028, al suo interno c’è una clausola rescissoria variabile, cioè oscillante tra i 50 e i 75 milioni di euro. Il valore della stessa infatti varia in base al minutaggio, ai gol e agli assist che mette a referto l’attaccante. Al momento, la cifra per liberarsi è pari a 65 milioni di euro, ma è destinata a salire. Il Milan è decisamente interessante al profilo ed è altamente probabile abbia incontrato gli agenti di Sesko che, nella giornata di venerdì, si trovavano proprio nel capoluogo meneghino.

