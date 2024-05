Il ciclo di Stefano Pioli è sempre più vicino alla chiusura. Fissato l’incontro con la società per siglare l’addio al termine della stagione.

Il Milan e Stefano Pioli sono più lontani che mai. Dopo l’aritmetica conquista del secondo posto e della partecipazione alle fasi finali della Supercoppa Italiana, è tempo di iniziare a scrivere l’immediato futuro del Club. SportMediaset riferisce infatti dell’imminente incontro tra Pioli e la dirigenza rossonera, per definire la chiusura del rapporto professionale.

Pioli-Milan: la data dell’incontro

Il Milan – riferisce SportMediaset – non aspetterà la fine ufficiale della stagione: 26 maggio dopo la sfida casalinga contro la Salernitana. I rossoneri hanno infatti conquistato aritmeticamente il secondo posto, rendendo così le ultime due giornate di campionato importanti solo per le statistiche. E’ probabile che l’incontro per la risoluzione del contratto possa avvenire prima quindi, già a metà di questa settimana. Definire il futuro di Pioli è importante per accelerare sul profilo del nuovo tecnico che, nelle ultime ore, appare più incerto che mai.

Conceicao più di Conte

Nonostante le ultime ore raccontino di un interesse del Milan per Conte crescente, SportMediaset non pone il salentino in pole per sedere sulla panchina del Milan. Sergio Conceicao infatti sarebbe il profilo in vantaggio su tutti, essendo spinto anche dal suo potente procuratore ad accasarsi in rossonero. La pista che conduce al portoghese richiederebbe però un po’ di tempo. Conceicao è legato al Porto da una clausola che però può essere sciolta senza l’obbligo di pagare penali ma, al contempo, il club portoghese deve trovare il suo sostituto. Antonio Conte è invece libero subito, rendendo il tutto più agevole. Considerando che Fonseca è prossimo al Marsiglia, per De Zerbi il Milan non ha intenzione di pagare la clausola e che Thiago Motta è promesso alla Juve, la lista dei candidati alla panchina rossonera – prosegue SportMediaset – è sempre più ristretta e riassunta in Conceicao o Conte.

