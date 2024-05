Il Milan si è inserito prepotentemente nella corsa ad Antonio Conte. Secondo Il Mattino il Club rossonero incontrerà a ore gli agenti del tecnico.

Secondo posto ormai conquistato, la matematica regala con due giornate di anticipo il posto d’onore in campionato. Ancora due partite, importanti solo per le statistiche e poi suonerà la campanella di fine anno. Per la società però è già tempo di iniziare a programmare il futuro, partendo proprio dalla scelta del nuovo allenatore. Nelle ultime ore il nome di Sergio Conceicao sembrava essere il candidato principale, non l’unico a dire il vero, a sedere sulla panchina rossonera al posto di Pioli. L’ennesimo ribaltone è servito, offerto da Il Mattino che riferisce di un clamoroso ingresso del Milan nella corsa ad Antonio Conte.

foto Matteo Gribaudi/Image Sport

Conte-Milan: fissato l’incontro

Il tecnico salentino ex Nazionale è il nome invocato, richiesto a gran voce dalla piazza per tornare a vincere e spezzare il dominio dell’Inter. Se in un primo momento la dirigenza sembrava orientata verso un profilo straniero, Conceicao su tutti, ora le cose sembrano invertire marcia. Il Mattino riferisce infatti che il Milan si sarebbe inserito prepotentemente nella corsa per Antonio Conte, fissando già nelle prossime ore un incontro con i suoi agenti. La volontà è portarlo in rossonero e programmare con lui il futuro. La richiesta economica di Conte – prosegue Il Mattino – sarebbe molto più bassa di quanto vociferato negli ultimi giorni. Il salentino avrebbe infatti chiesto uno stipendi tra i 4 e i 5 milioni, più bonus legati agli obiettivi raggiunti.

Duello a due con il Napoli

Sulle tracce di Antonio Conte figura però anche il Napoli. De Laurentiis vuole riscattare la stagione negativa vissuta dopo il tricolore ingaggiando proprio il salentino, così di rianimare un ambiente decisamente depresso. Il patron azzurro – scrive Il Mattino – dovrebbe incontrare personalmente Antonio Conte, per convincerlo ad accettare Napoli. Le richieste economiche dell’ex ct della Nazionale non spaventano il presidente dei campani che, con ogni ogni probabilità, nel corso del mercato venderà a suon di milioni Osimhen.

L’articolo Panchina Milan, avanza Conte: incontro in agenda con l’ex ct della Nazionale proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG