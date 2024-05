L’ex centrocampista Marco Parolo suona l’allarme in casa rossonera sostenendo di non vedere come le possibili scelte societarie possano portare ad un upgrade.

Le prossime settimane saranno molto importanti per il Milan: c’è da scegliere il nuovo allenatore in un clima per nulla bello per la società. Sì perché il primo nome, quello di Julen Lopetegui, è stato accolto molto negativamente e quindi i dirigenti hanno preferito virare su altri nomi insieme seguito alle contestazioni degli ultras e non solo. Tuttavia anche i nomi fuoriusciti successivamente non sembrano “di spessore”. L’operato della società e dei dirigenti verrà giudicato anche dalla scelta dell’attaccante centrale che andrà comprato quest’estate.

Marco Parolo dà voce alle perplessità dei tifosi rossoneri che sui Social ed allo stadio stanno contestando la società: ecco le sue parole a DAZN. “Un allenatore che valorizza i giocatori. Dipende cosa vuole fare la società. Conceicao è un profilo simile a quello di Pioli. Dipende cosa vorrà fare la dirigenza. Non so se vogliano prendere un allenatore per vincere“.

“Al momento sembra quasi che si sia alla ricerca di un allenatore che valorizzi giovani e poi le cessioni. Si parla di Theo a Bayern, di Leao, va via Giroud. Rischi di perdere pezzi e ripartire da zero. Pioli ha portato il Milan in alto. Ora serve lo step. Gli allenatori stranieri fanno più fatica in Serie A. Con Conceicao non vedo lo step“.

