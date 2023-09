Milan, da Pulisic a Reijnders: i nuovi acquisti trascinano la squadra. Impressionano i neoarrivati, subito decisivi

Il Milan ha cambiato tanto in questo mercato: più di 110 milioni spesi, senza contare i bonus. I rossoneri hanno cambiato pelle, ma non nei risultati. Tre vittorie su tre, firmate anche e soprattutto dai nuovi acquisti arrivati sul mercato.

Secondo un’analisi fatta dalla Gazzetta dello Sport, i gol sono arrivati anche da loro: Reijnders e Loftus Cheek hanno servito, Pulisic ha soprattutto confezionato: questi i tre giocatori con i voti più alti in pagella. In attesa che Chukwueze e Okafor diventino anche loro protagonisti. Così come Musah, prezioso soprattutto contro la Roma per difendere il risultato.

