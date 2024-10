Il Milan di Fonseca prosegue forte e spedito ma, nel cammino, rischia di perdere un pezzo per strada. Ecco cosa trapela. Il Milan ha ritrovato il sorriso, soprattutto per via della bella vittoria nel derby contro l’Inter. Sorriso che ha continuato a splendere nella successiva gara di campionato contro il Lecce. Dalla sfida contro l’Inter è decisamente nato un nuovo Milan, forte e propositivo, e finalmente anche solido. Tutto bello e sfavillante ma, in quel di Milanello, non è festa proprio per tutti. La straordinaria rivincita di Fonseca Dopo un periodo di incertezza e risultati non all’altezza delle aspettative, il Milan di Paulo Fonseca ha vissuto una svolta decisiva. La vittoria nel Derby contro l’Inter, oltre a rafforzare la posizione dell’allenatore, ha segnato una nuova fase per la squadra, caratterizzata da un cambio di modulo che ha visto l’introduzione di un più equilibrato 4-4-2. Questa modifica tattica ha portato a […]

Leggi l’articolo completo Milan, da titolare a oggetto misterioso: può partire per 20 milioni, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG